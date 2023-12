Όπως έγινε γνωστό η Ρεμπέκα Γουέλχ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα διευθύνει ματς επιπέδου Premier League, καθώς θα σφυρίξει στην αναμέτρηση της Φούλαμ με την Μπέρνλι (23/12).

Ιστορική στιγμή για την Premier League. Στις 23 Δεκεμβρίου η Φούλαμ θα υποδεχτεί την Μπέρνλι στο «Craven Cottage» για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος και το ματς θα διευθύνει γυναίκα διαιτητής για πρώτη φορά στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης!

Ο λόγος για την Ρεμπέκα Γουέλχ. Η 40χρονη Βρετανίδα ρεφ στις αρχές Νοεμβρίου έγινε η πρώτη γυναίκα που έλαβε μέλος σε διαιτητική ομάδα σε ματς Premier League, καθώς ήταν 4η στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Φούλαμ.

Άξιο αναφοράς είναι πως ο Σαμ Άλισον θα ορίστηκε να σφυρίξει την αναμέτρηση της Σέφιλντ με τη Λούτον και θα γίνει ο πρώτος μαύρος διαιτητής που διευθύνει ματς Premier League μετά από 15 χρόνια. Τελευταίος ήταν ο Ουριά Ρένι, ο οποίος ήταν διαιτητής σε αυτό το επίπεδο επί έντεκα χρόνια και αποσύρθηκε το 2008.

