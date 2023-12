Η Σέφιλντ Γιουνάιντεντ προχώρησε στη λύση του συμβολαίου του Πολ Χέκινγκμπότομ, με τον Κρις Γουάιλντερ να είναι ο αντικαταστάτης του.

Παρελθόν από τη Σέφιλντ Γιουνάιντεντ αποτελεί ο Πολ Χέκινγκμπότομ. Μετά από μια διετία ο 46χρονος Βρετανός κόουτς αποχώρησε από τις Λεπίδες, καθώς πλήρωσε την κακή πορεία της ομάδας του στην τρέχουσα σεζόν.

Ο Χέκινγκμπότομ είχε ανεβάσει τη Σέφιλντ την προηγούμενη σεζόν από την Championship, όμως μετά από 14 αγωνιστικές βρίσκεται στην τελευταία θέση της Premier League με μόλις πέντε βαθμούς. Την τρέχουσα σεζόν οι Λεπίδες έχουν μια νίκη, δυο ισοπαλίες και έντεκα ήττες.

Sheffield United can confirm that football manager Paul Heckingbottom has been relieved of his duties. Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson, have also left the club.

Τη θέση του Βρετανού τεχνικού πήρε o Κρις Γουάιλντερ, O 56χρονος κόουτς ήταν προπονητής της Σέφιλντ από το 2016 έως το 2021, όταν είχε αποχωρήσει λίγο πριν το φινάλε της σεζόν του υποβιβασμού και είχε αναλάβει υπηρεσιακός ο Χέκινγκμπότομ.

Ο Βρετανός προπονητής έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2025 και την Τρίτη (5/12) προπόνησε για πρώτη φορά την ομάδα του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Chris Wilder is the new manager of Sheffield United.



Former Blades favourite Wilder returns on a contract until the summer of 2025. Alan Knill, Matt Prestridge and former Republic of Ireland international Keith Andrews will assist Wilder.#SUFC 🔴