Αγωνία στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς τόσο ο Κρίστιαν Έρικσεν, όσο και ο Ράσμους Χόιλουντ αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με τη Λούτον.

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Λούτον. Οι «κόκκινοι διάβολοι» επέστρεψαν στις νίκες και επικράτησαν των νεοφώτιστων με 1-0 στο «Ολντ Τράφορντ», ανεβαίνοντας έτσι στην 6η θέση της Premier League και μείωσε τη διαφορά της από την Άστον Βίλα στον έναν βαθμό, με τους «χωριάτες» να παίζουν το απόγευμα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ είδε τους Κρίστιαν Έρικσεν και Ράσμους Χόιλουντ να αποχωρούν από την αναμέτρηση με μυϊκές ενοχλήσεις, καθώς αμφότεροι αντικαταστάθηκαν μέσα στο παιχνίδι. Ο Δανός μεσοεπιθετικός αποχώρησε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου και φάνηκε φανερά προβληματισμένος, κρατώντας χαρακτηριστικά τον δικέφαλο του.

Με αντίστοιχο τραυματισμό αποχώρησε και ο Δανός φορ στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, δίνοντας τη θέση του στον Μαρσιάλ. Ο Τεν Χαγκ ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις, ωστόσο πολύ δύσκολα αναμένεται να δώσουν το «παρών» στα παιχνίδια της εθνικής τους ομάδας στο «παράθυρο» που ακολουθεί τώρα, με τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ να περιμένουν τις εξετάσεις των δύο ποδοσφαιριστών για να πράξουν αναλόγως.

🔴 Ten Hag on Højlund injury: “In this moment I can’t say anything about it, I don’t know. We did an assessment, we have to wait for 24 hours what the conclusion is”.



