Ο πρώην διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, μετά από 2,5 χρόνια βγήκε νικητής σε δικαστική διαμάχη με οπαδό της Γουλβς που του επιτέθηκε ρατσιστικά.

Δικαστική δικαίωση για τον Ρίο Φέρντιναντ. Ο πρώην διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε πέσει θύμα ρατσιστικής επίθεσης από 32χρονο οπαδό της Γουλβς στο «Μολινό», σε ματς με τους Κόκκινους Διαβόλους, τον Μάιο του 2021 και μετά από 2,5 χρόνια το δικαστήριο του Γουλβερχάμπτον καταδίκασε τον φίλο των Λύκων.

Ο νυν παρουσιαστής του TNT Sports με ανάρτηση τους στα Social Media έστειλε μήνυμα κατά του ρατσισμού και ευχαρίστησε τόσο τις αρχές όσο και τους οπαδούς και τα μέλη του επιτελείου της Γουλβς που τον στήριξαν σε αυτή τη διαδικασία και κατέθεσαν στο δικαστήριο.

The jury have been sent to consider their verdict in the trial of the Wolves fan who is accused of racially abusing Rio Ferdinand. pic.twitter.com/8tvimGfjLJ

«Έχω εμπλακεί σε μια δικαστική υπόθεση στο Γουλβερχάμπτον από τον Μάιο του 2021, σήμερα ο τύπος που με κακοποίησε ρατσιστικά έχει κριθεί ΕΝΟΧΟΣ και τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει συνέπειες για τις πράξεις του.

Ο ρατσισμός θα εξαλειφθεί μόνο όταν δουλέψουμε όλοι μαζί ως κοινωνία!

Η δίωξη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς όλη τη βοήθεια/υποστήριξη από τους μάρτυρες, οπαδούς και το προσωπικό της Γουλβς που προσήλθαν να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον αστυνομικό αστυφύλακα Στούρτ Γουόρντ (Football Hate Crime Officer), την οικογένειά μου και την ομάδα μου στη New Era!», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Ρίο Φέρντιναντ.

I’ve been involved in a Court case at Wolverhampton since MAY 2021, today the guy who racially abused me has been found GUILTY & will now have to face consequences for his actions.



Racism will only be eradicated when we all work together as a society!



The prosecution wouldn’t… pic.twitter.com/mzgXrFYXYg