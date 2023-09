Η Νιουκάστλ θύμισε τον περυσινό της εαυτό στο «Μπράμαλ Λέιν» και δίχως να δείξει το παραμικρό έλεος υποχρέωσε τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στην πιο βαριά ήττα της ιστορίας της με το εκκωφαντικό 8-0! Αρνητικό ρεκόρ 90 ετών έσπασαν οι Λεπίδες.

Τρομοκράτησε η Νιουκάστλ και άπλωσε πέπλο απογοήτευσης πάνω από το «Μπράμαλ Λέιν», οι κερκίδες του οποίου άδειασαν από... νωρίς. Οι Καρακάξες, άκουσαν πολλά για τις τουλάχιστον μέτριες εμφανίσεις απέναντι σε Μπρέντφορντ και Μίλαν, όμως πήραν νίκη-αντίδοτο, αφού πέρασαν σαν σίφουνας από την έδρα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με το εκκωφαντικό 8-0! Για τα καλά «βυθισμένες» οι Λεπίδες που βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας της Premier League, με έναν βαθμό σε έξι αγωνιστικές.

Το αποτέλεσμα μάλιστα θα μείνει στην ιστορία και των δύο πλευρών. Η Σέφιλντ έσπασε ιστορικό ρεκόρ 90 ετών, γνωρίζοντας την πιο βαριά της ήττα στα χρονικά στο πρωτάθλημα, αφού αυτή η οκτάρα πήρε τη θέση του 3-10 από τη Μίντλεσμπρο το 1933!

Από την άλλη, η Νιουκάστλ σκόραρε και τα οκτώ της τέρματα με οκτώ διαφορετικούς παίκτες και έγινε η πρώτη ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της Premier League.

8 - Newcastle United are the first team in Premier League history to have eight different players score in a single game (excluding own goals).



Sean Longstaff

Dan Burn

Sven Botman

Callum Wilson

Anthony Gordon

Miguel Almiron

Bruno Guimarães

Alexander Isak



Decimation. pic.twitter.com/1P5lMXn026