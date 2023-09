«Τέλος» στα δημοσιεύματα για πιθανή μεταγραφή του Τιάγκο Αλκάνταρα στην Τράμπζονσπορ έβαλε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ισπανικό δημοσίευμα της «As, έκανε λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Τράμπζονσπορ για τον Ισπανό διεθνή, βραζιλιάνικης καταγωγής, Τιάγκο Αλκάνταρα, με την προϋπόθεση ότι θα καταφέρει να λύσει την συνεργασία της με έναν ξένο ποδοσφαιριστή από το ρόστερ, για να απελευθερώσει μια θέση για υπηκόους εκτός ΕΕ.Μάλιστα ο ίδιος εμφανιζόταν θετικός στην προοπτική να αγωνιστεί στην Τουρκία.

Όμως με σημερινό (15/09) tweet του, ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, διεύψεσε κατηγορηματικά τα ρεπορτάζ για πιθανή μεταγραφή του πολύπειρου μέσου στην Τουρκία και κατέστησε σαφείς τις προθέσεις του, που είναι να παραμείνει στη Λίβερπουλ!

Εδώ το σχετικό tweet:

Thiago Alcantara has been linked with Turkish clubs Fenerbaçe & Trabzonspor including details of formal proposal for the Spanish midfielder 🔴🇹🇷



⛔️ Understand there’s absolutely NO chance. Thiago always wanted to stay at Liverpool this summer and won’t move to Turkey. pic.twitter.com/EtOyWLnOeB