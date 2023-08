Τα χρώματα της Τσέλσι προβάρει ο Ρομέο Λάβια, με τους Μπλε να βγάζουν 60 εκατ. ευρώ από τα ταμεία τους για τον ταλαντούχο άσο της Σαουθάμπτον.

Όσο το σίριαλ της υπόθεσης Καϊσεδο συνεχίζεται, η Τσέλσι τα βρήκε σε όλα με τη Σαουθάμπτον για τη μεταγραφή του Ρομέο Λάβια, με το deal μεταξύ των δύο πλευρών να κλείνει στα 60 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, οι Μπλε ικανοποίησαν τις οικονομικές απαιτήσεις των «Αγίων» και είναι έτοιμοι να... κλέψουν τον Λάβια μέσα από τα χέρια της Λίβερπουλ, η οποία έκανε μια σειρά από σταδιακά βελτιωμένες προσφορές για τον νεαρό ωστόσο η διαφορά των 4 εκατ. «πάγωσε» την ολοκλήρωση του deal. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Βέλγος μέσος έχει ήδη αποχαιρετήσει μερικούς από τους συμπαίκτες του και είναι έτοιμος να μετακομίσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Λάβια αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Τσέλσι και οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

