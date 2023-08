Την... όρεξη της Αλ Ιτιχάντ εκοψε ο ατζέντης του Σαλάχ, που ξεκαθάρισε πως ο πελάτης του δεν προτίθεται να αφήσει τη Λίβερπουλ για τη Σαουδική Αραβία ακόμα και μετά την ύψους 180 εκατ. ευρώ πρόταση που του έγινε.

Δεν... πάει πουθενά ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Η Αλ Ιτιχάντ προσπάθησε να πυροδοτήσει ανεπανάληπτη βόμβα κάνοντάς του «χρυσή» πρόταση που έφτανε τα 180 εκατομμύρια για διετές συμβόλαιο. Ωστόσο, ο ίδιος ο ατζέντης του έβαλε τέλος στα όνειρα των Σαουδαράβων.

«Αν σκεφτόμασταν να αποχωρήσουμε από τη Λίβερπουλ φέτος δεν θα δεχόμασταν να ανανεώσουμε πέρυσι. Ο Μοχάμεντ παραμένει αφοσιώμενος στη Λίβερπουλ», έγραψε ο Ραμί Αμπάς στο Twitter, ξεκαθαρίζοντας επί της ουσίας πως ο Φαραώ έχει μόνο τους Ρεντς στο μυαλό του.

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC.