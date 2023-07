Πιστός στη Φούλαμ δήλωσε ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος απέρριψε τα 40 εκατομμύρια ευρώ που του πρόσφερε η Αλ Αχλί για να παραμείνει στην Premier League.

Την ώρα που ένα κύμα ποδοσφαιριστών αλλά και προπονητών μαζεύει βαλίτσες για μια νέα περιπέτεια στη Σαουδική Αραβία, ο Μάρκο Σίλβα αποφάσισε να απορρίψει το «χρυσάφι» από την Ανατολή και παραμένει πιστός στη Φούλαμ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος προπονητής είχε πρόταση από την Αλ Αχλί που άγγιζε τα 40 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος διετίας, όμως τελικά επέλεξε να ρίξει άκυρο για χάρη της Premier League.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού άλλωστε παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στο πρότζεκτ που εκπονείται στο Λονδίνο και θέλει να συνεχίσει στον πάγκο των Cottagers, παρά την πλουσιοπάροχη πρόταση από την Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα αυτή πρόκειται για την δεύτερη φορά που ο Πορτογάλος απορρίπτει την προοπτική της ασιατικής χώρας, μιας και στο παρελθόν οι Σαουδάραβες είχαν επιχειρήσει ξανά να τον δελεάσουν με ελκυστική οικονομική πρόταση.

Marco Silva has rejected huge €40m two year deal proposal from Saudi side Al Ahli 🚨⛔️🇸🇦



Portuguese coach has decided to stay at Fulham, showing his committment once again despite two big Saudi proposals.



Next signing: Raúl Jimenez, as revealed earlier today. pic.twitter.com/XmVnwwZUCm