Η FIFA ετοιμάζεται να δοκιμάσει την ρηξικέλευθη ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ για τον κανόνα του οφσάιντ, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να είναι ακάλυπτο ολόκληρο το σώμα του επιτιθέμενου για να συνίσταται παράβαση.

Η έλευση του VAR στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 αποτελεί την πιο πρόσφατη και καθοριστική τομή του σύγχρονου ποδοσφαίρου στο κομμάτι των κανονισμών. Πέρασαν πέντε χρόνια από τότε και σιγά-σιγά η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας γίνεται ίδιον του όμορφου παιχνιδιού, αυξάνοντας την αξιοπιστία πλην όμως επηρεάζοντας τη φυσική ροή ενός αγώνα.

Σύντομα, όμως, η καινοτομία αυτή ενδέχεται να δώσει τη σκυτάλη της προόδου σε μία εξίσου ρηξικέλευθη αλλαγή, η οποία θα αφορά τον κανονισμό του οφσάιντ.

Την ώρα που αρχίζει να εξαπλώνεται η χρήση του ημι-αυτόματου οφσάιντ που μειώνει τον χρόνο απόκρισης για την εξέταση μίας φάσης στο VAR, ο Αρσέν Βενγκέρ φέρνει την επανάσταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τη νέα του πρόταση για τις προϋποθέσεις που θα καθιστούν έναν παίκτη εκτεθειμένο.

Ο άλλοτε εμβληματικός προπονητής της Άρσεναλ και υπεύθυνος της FIFA για την ανάπτυξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει εισηγηθεί την προσαρμογή του κανονισμού, ώστε ο επιτιθέμενος να λογίζεται σε θέση οφσάιντ μόνο αν ολόκληρο το σώμα του είναι μπροστά από τον προτελευταίο αμυνόμενο ή την μπάλα. Αυτό σημαίνει ότι οι δεκάδες οριακές φάσεις που έχουν κριθεί για μία... τρίχα μέσω του VAR και κάθε άλλη παράβαση που ένα μέρος του σώματους του ποδοσφαιριστή είναι εκτεθειμένο, δεν θα συνιστούν οφσάιντ.

Offside when the 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐝𝐲 is in front of the last defender: would you agree with this 𝗛𝗨𝗚𝗘 rule change❓ pic.twitter.com/A7351jnMP7

— 433 (@433) July 2, 2023

Πρόκειται αν μη τι άλλο για μια ιδέα που ενισχύει σημαντικά το πλεονέκτημα του επιτιθέμενου έναντι του αμυνόμενου, αφού ο πρώτος συνηθίζει να παίζει στο όριο με φορά προς την εστία προκειμένου να φεύγει στην πλάτη της άμυνας, ενώ ο αμυντικός θα πρέπει να ελέγχει πλέον συνεχώς τόσο την πορεία της μπάλας όσο και τη θέση του προσωπικού του αντιπάλου.

Η FIFA εξετάζει σοβαρά την καινοτόμο αυτή προσέγγιση, σκοπεύοντας άμεσα να την εφαρμόσει σε πειραματικό στάδιο στο πρωτάθλημα Κ-21 της Σουηδίας, με την Ολλανδία και την Ιταλία να παίρνουν σειρά.