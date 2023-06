Ο Έντσο Μαρέσκα είναι έτοιμος να αποχωρήσει από το επιτελείο του Πεπ Γκουαρδιόλα και να αναλάβει την Λέστερ με «αποστολή» την άμεση επάνοδο στην Premier League.

Ο Έντσο Μαρέσκα είναι έτοιμος μετά το σύντομο πέρασμα του στην Πάρμα να αναλάβει εκ νέου χρέη πρώτου προπονητή. Ο 43χρονος Ιταλός στις αρχές της σεζόν εντάχθηκε στο επιτελείο του Πεπ Γκουαρδιόλα ως άμεσος συνεργάτης του Καταλανού στη Μάντσεστερ Σίτι, πανηγύρισε το ιστορικό τρεμπλ και σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι έτοιμος να αναλάβει τη Λέστερ.

Έπειτα από εννέα σεζόν στην Premier League οι Αλεπούδες υποβιβάστηκαν στην Championship και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ο εκλεκτός της διοίκησης για να αναλάβει τον στόχο της άμεσης επανόδου. Οι συζητήσεις είναι προχωρημένες και οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα.

Leicester City closing in on appointment of Enzo Maresca as new head coach — talks at final stages, details are being discussed 🚨🔵🦊 #LCFC



Maresca, set to sign soon if all goes to plan as The Athletic first called.



He’s prepared to leave Manchester City and Guardiola’s staff. pic.twitter.com/kOR7w1T7Q0