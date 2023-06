Ο Νοελ Γκάλαχερ έχει ορκιστεί να αναδημιουργήσει τη εμβληματική εικόνα με τα εσώρουχα του Έρλινγκ Χάαλαντ στη σκηνή, εάν η Μάντσεστερ Σίτι κερδίσει το Champions League το Σάββατο!

Η Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα απέχει ένα ματς από την εξασφάλιση ενός ιστορικού Τρεμπλ, έχοντας ήδη κατακτήσει την Premier League και το Κύπελλο Αγγλίας τον περασμένο μήνα. Οι «Πολίτες» είναι το μεγάλο φαβορί στον τελικό των αστεριών και ο πρώην τραγουδιστής των Oasis Νοελ Γκάλαχερ αποκάλυψε, στον ιστότοπο του συλλόγου της Σίτι, ότι θα αναδημιουργήσει την εμβληματική φωτογραφία του Έρλινγκ Χάαλαντ που τραβήχτηκε μετά τη νίκη τους με 4-1 επί της Άρσεναλ τον Απρίλιο.

Noel Gallagher and Erling Haaland at the Etihad last night pic.twitter.com/sdwGsPRiFE