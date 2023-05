Ο Σαμ Άλαρνταϊς επιστρέφει στους πάγκους κι αναλαμβάνει κι επίσημα το «τιμόνι» της Λιντς με στόχο την παραμονή στην Premier League.

Η Λιντς απομάκρυνε τον Χάβι Γκαρθία από τον πάγκο της, κι ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Σαμ Άλαρνταϊς. Ο 68χρονος κόουτς που επιστρέφει στην προπονητική για πρώτη φορά από το 2021, αναλαβάνει το δύσκολο έργο της παραμονής στην κατηγορία με μόλις τέσσερις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν! Ο Άλαρνταϊς θα ηγηθεί της σημερινής (03/05) προπόνησης ενόψει του αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι το προσεχές Σάββατο (06/05).

Ο Γκραρθία κέρδισε τρία από τα έξι πρώτα παιχνίδια του στην Premier League και φαινόταν ότι θα μπορούσε να αλλάξει το ρεύμα, αλλά οι πρόσφατες επιδόσεις ήταν εξαιρετικά κακές. Η τελευταία νίκη της Λιντς ήρθε στις 4 Απριλίου εναντίον της Φόρεστ και έκτοτε έχει σκοράρει μόλικς πέντε τέρματα και έχει δεχτεί 18 γκολ σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική πτώση.

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.