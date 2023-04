Ο Ντιέγκο Κόστα άνοιξε το σκορ για τη Γουλβς κόντρα στην Μπρέντφορντ και σκόραρε το πρώτο του γκολ στην Premier League μετά από 2.155 μέρες, όταν αγωνιζόταν ακόμα στην Τσέλσι.

Μετά από 16 παιχνίδια της Premier League και 18 σε όλες τις διοργανώσεις ο Ντιέγκο Κόστα άνοιξε λογαριασμό στο σκοράρισμα με τη φανέλα της Γουλβς. Στο 24ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ ο 34χρονος σέντερ φορ κουβάλησε την μπάλα στην αντεπίθεση, την άνοιξε αριστερά στον Τότι, ο Πορτογάλος του την γύρισε ξανά και ο πολύπειρος επιθετικός με πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0.

Ο Ισπανο-Βραζιλιάνος φορ σκόραρε το πρώτο του γκολ στην Premier League μετά από 2.168 μέρες (8/5/2017 - κόντρα στην Μίντλεσμπρο), όταν ήταν ακόμα παίκτης της Τσέλσι.

DIEGO COSTA SCORES HIS FIRST GOAL FOR WOLVES! 😤 #WOLBRE pic.twitter.com/44LQI8tuwl