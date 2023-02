Ο Κεν Σέμα πάσχει από τραυλισμό, αλλά αυτό δεν τον απέτρεψε από το να μιλήσει στην κάμερα μετά την εμφάνιση MVP στο Γουότφορντ-Γουέστ Μπρομ, θέτοντας ένα υπέροχο παράδειγμα θάρρους προς όλους και δη σε όσους αντιμετωπίζουν την ίδια διαταραχή.

Η Γουότφορντ πανηγύρισε σπουδαία νίκη επί της Γουέστ Μπρομ το βράδυ της Δευτέρας (3-2), η οποία την έστειλε ξανά εντός της τετράδας που οδηγεί στα play-offs ανόδου. Αντί για τα highlights, κάποιο γκολ ή μια εικόνα από την εξέδρα, όμως, αυτό που έγινε viral από την αναμέτρηση στο «Vicarage Road», ήταν η post-match συνέντευξη του MVP.

Ο λόγος για τον Κεν Σέμα, τον αριστεροπόδαρο Σουηδό εξτρέμ των Ταράνδων, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, το ένα για το 1-0 και το δεύτερο για τη νίκη στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Η απόφασή του, ωστόσο, να μιλήσει μετά το ματς στην κάμερα είναι ο λόγος για τον οποίο χαίρει της αποθέωσης στα social media.

Κι αυτό διότι ο Σέμα πάσχει από τραυλισμό, κάτι που θα μπορούσε να τον αποτρέψει από το να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις, να τον κάνει να αποφύγει τη δημόσια έκθεση. Ο 30χρονος εξτρέμ, όμως, προέβη σε μια θαρραλέα κίνηση κι ενέπνευσε το κοινό που παρακολούθησε τις δηλώσεις του, είτε πάσχει από την εν λόγω διαταραχή είτε όχι, πως μπορείς να υπερκεράσεις τους φόβους σου και να απολαύσεις στο έπακρο τους καρπούς της δουλειάς και της προσπάθειάς σου.

Στην προκειμένη περίπτωση, της κορυφαίας εμφάνισής του τη φετινή σεζόν, με την οποία έφτασε τα πέντε γκολ και τις έξι ασίστ συνολικά σε 28 εμφανίσεις.

🎙 "It was an easy one!"



Ken Sema speaks following his match winning brace tonight! 🐐 pic.twitter.com/c8qv7GvNIw