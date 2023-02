Σύμφωνα με την «telegraph», ο τραυματισμός του Τιάγκο Αλκάνταρα στο ισχίο μπορεί να τον κρατήσει εκτός γηπέδου μέχρι και για τέσσερις εβδομάδες.

Ο Ισπανός κεντρικός μέσος τραυματίστηκε εκ νέου, αυτή τη φορά στο ισχίο και οι «Ρεντς» αναμένεται να στερηθούν τις υπηρεσίες του ίσως μέχρι και για ένα μήνα με αποτέλεσμα να προστεθεί ακόμη ένας παίκτης στην λίστα των απόντων τους, που δεν αδειάζει ποτέ.

Ο Τιάγκο Αλκάνταρα θα χάσει σίγουρα έτσι το μεγάλο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με την Έβερτον εντός έδρας την Δευτέρα (13/02), το εκτός έδρας παιχνίδι με την Νιουκάστλ (18/02) και το εντός έδρας με την Ρεάλ Μαδρίτης για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League.

Ακόμη, κινδυνεύει να χάσει την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πάλας (25/02), την εντός έδρας με την Γουλβς (01/03), το μεγάλο εντός έδρας ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (05/03), αλλά και τα εκτός έδρας παιχνίδια με Μπόρνμουθ και Ρεάλ Μαδρίτης για Premier League και Champions League αντίστοιχα.

Φέτος, ο 31χρονος ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει 24 συμμετοχές έχοντας μία ασίστ σε 1.867 αγωνιστικά λεπτά.

