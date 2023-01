Ο 23χρονος βρίσκεται στην Αγγλία από νωρίς τα ξημερώματα της Δευτέρας και σήμερα (31/01) αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο Ισπανός δεξιός μπακ, Πέδρο Πόρο, «πέταξε» για το αεροδρόμιο του Λούτον στις 2.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας για να οριστικοποιήσει τη μετακίνησή του στην Τότεναμ ύψους 48 εκατ. ευρώ, ενθουσιασμένος που θα «κυνηγήσει» το «όνειρό» του να παίξει στην Premier League. Ο 23χρονος θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την ομάδα του βόρειου Λονδίνου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο, είπε ότι παρέλειψε την τελευταία προπόνηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς ήταν «συγκεντρωμένος» μόνο στη μετακίνησή του στην Τότεναμ, αλλά επέμεινε ότι δεν «έκαψε» καμία γέφυρα με τον πορτογαλικό σύλλογο. Μιλώντας στο CMTV για τη μεταγραφραφή του δήλωσε χαρούμενος με αυτό το βήμα. Όταν ρωτήθηκε αν η επιθυμία του να φύγει από τη Σπόρτινγκ χάλασε την σχέση του με τον σύλλογο, τόνισε: «Άφησα πολλούς φίλους εδώ. Ξέρουν ότι από τότε που ήρθα τους είμαι πολύ ευγνώμων. Τώρα, πρέπει να φτιάξω τη ζωή μου, να κυνηγήσω το όνειρό μου και ελπίζω ότι όλα θα πάνε προς το καλύτερο».

Η συμφωνία μεταξύ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και της Τότεναμ φάνηκε να ναυαγεί, όταν η πορτογαλική ομάδα ακύρωσε τις διαπραγματεύσεις την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο παίκτης είχε κλείσει ιατρικές εξετάσεις. Ωστόσο, οι συνομιλίες αναβίωσαν το βράδυ της Δευτέρας με την τιμή να αυξάνεται από 44 σε 48 εκατομμύρια ευρώ και τη Σπόρτινγκ να ζητάει από τους Σπερς να δώσουν ένα ποσοστό από την πώληση του εξτρέμ Μάρκους Έντουαρντς ως μέρος της συμφωνίας.

