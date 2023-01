Γκβάρντιολ: «Όνειρό μου να παίξω στη Λίβερπουλ»

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ αποκάλυψε πως είναι παιδικό του όνειρο να αγωνιστεί κάποια στιγμή στη Λίβερπουλ, δίνοντας τροφή για περαιτέρω... όνειρα κι ελπίδες στους φίλους των Reds.

Η περίπτωση του Γιόσκο Γκβάρντιολ απασχολεί εδώ και καιρό τις κορυφαίες ομάδες της Premier League και το περασμένο Μουντιάλ ήταν το... κερασάκι στην τούρτα για τον μόλις 21χρονο Κροάτη στόπερ.

Ο παίκτης της Λειψίας εντυπωσίασε στο Κατάρ και είναι πλέον θέμα χρόνου η πώλησή του κατά πάσα πιθανότητα σε ομάδα του Νησιού. Η Τσέλσι ήταν εκείνη που έφτασε πολύ κοντά στο να τον «κλείσει» την περασμένη σεζόν για το 2023, αλλά αν περνούσε από το χέρι του ίδιου του Γκβάρντιολ, επόμενος σταθμός του θα ήταν η Λίβερπουλ!

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός παραχώρησε δηλώσεις σε Μέσο της πατρίδας του και αποκάλυψε πως ονειρεύεται από παιδί να φορέσει τη φανέλα των Reds, ενισχύοντας έτσι τις φήμες που τον θέλουν να μετακομίζει στο Μέρσεϊσαϊντ αφού η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες.

«Η ομάδα των ονείρων μου; Σίγουρα η Λίβερπουλ. Από όταν ήμουν μικρός, έβλεπα πολλούς από τους αγώνες της μαζί με τον πατέρα μου. Ακολουθούσαμε και αναλύαμε τι έκανε η ομάδα κάθε σεζόν. Είναι ένας σύλλογος που έχει παραμείνει στην καρδιά μου», τόνισε ο Γκβ

Josko Gvardiol: "My dream club? That would definitely be Liverpool. Since I was little, I watched a lot of their matches with my dad", tells @RTLDanas. 🔴🇭🇷 #LFC



"We covered every season in detail. It is a club that has remained in my heart". pic.twitter.com/TT337n0821