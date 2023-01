Η Λιντς Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την μεταγραφή του Μαξ Βέμπερ από την Σάλτσμπουργκ για ένα ποσό κοντά στα 11,3 εκατ. ευρώ.

Τα «παγώνια» ολοκλήρωσαν την πρώτη τους μεταγραφή με την απόκτηση του 24χρονου Αυστριακού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος βρισκόταν στην αυστριακή ομάδα από το καλοκαίρι του 2019, όταν και τον είχε αγοράσει από την Σεβίλλη αντί 10,5 εκατ. ευρώ.

Την φετινή σεζόν πραγματοποίησε 21 συμμετοχές έχοντας δύο γκολ και έξι ασίστ σε περισσότερα από 1.500 αγωνιστικά λεπτά. Ο Μαξ Βέμπερ μπορεί να δώσει λύσεις τόσο ως στόπερ, που είναι κανονική του θέση, όσο και ως αριστερός μπακ.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Max Wober from Red Bull Salzburg, subject to a work permit