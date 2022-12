Με τον δικό του τρόπο αποχαιρέτησε τον θρυλικό Πελέ ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Γουλβς.

Λίγες ώρες μετά τον χαμό του «Βασιλιά» του ποδοσφαίρου Πελέ και τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα δεν σταματούν. Πριν από τα παιχνίδια σε όλα τα πρωταθλήματα κρατείται ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του και σύσσωμος ο πλανήτης γράφει δύο λόγια για «αντίο». Πριν από το παιχνίδι της Γουλβς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατά την παρουσίαση των «κόκκινων διαβόλων», ο Άντονι σήκωσε τη φανέλα του και αποκάλυψε ένα μήνυμα στο μπλουζάκι του που έγραφε: «Αναπαύσου εν ειρήνη Πελέ».

Δείτε το:

A touching tribute from our Brazilian forward 🙏🇧🇷 #MUFC || #WOLMUN

"Rest in peace Pelé"



