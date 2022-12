Η Μπόρνμουθ γυρίζει σελίδα, αφού ο Ρώσος ιδιοκτήτης της, Μαξ Ντέμιν την παραχώρησε στον Αμερικανό μεγιστάνα Μπιλ Φόλεϊ.

Τα «κεράσια» ανήκουν πλέον στην αμερικανική εταιρεία Black Knight Football, της οποίας ηγείται ο Μπίλ Φόλεϊ. Αυτή αγόρασε το 100% των μετοχών τους από τον Ρώσο ολιγάρχη, Μαξίμ Ντέμιν αντί 136 εκατ. ευρώ.

A new era ❤️

Μαζί του στο επενδυτικό σχήμα που ολοκλήρωσε την απόκτηση της Μπόρνμουθ είναι η Cannae Holdings Inc, καθώς και κάποιοι άλλοι μέτοχοι που μπήκαν μαζί με τον Φόλεϊ και στην ίδρυση των Vegas Golden Knights, ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα χόκεϊ των ΗΠΑ.

Ο Φόλεϊ και οι συνεργάτες τους υποσχέθηκαν να επενδύσουν χρήματα στην ομάδα για να την διατηρήσουν στο ίδιο επίπεδο, αλλά και να την βοηθήσουν να επιστρέψει κιόλας στην Premier League.

Ανάμεσα σ' αυτούς που συμμετείχαν στην εξαγορά των «κερασιών» είναι και ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.

🚨 | Hollywood actor Michael B. Jordan is now a part owner of AFC Bournemouth pic.twitter.com/Ukl1nKIz1a