Σύμφωνα με το «Foot Mercato» ο αδελφός του Νόρντιν Άραμπατ, Σοφιάν, είναι έτοιμος για το βήμα παραπάνω στην καριέρα του και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Λίβερπουλ, Μίλαν και Τότεναμ.

Ο Σοφιάν Άμραμπατ είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στην εξαιρετική πορεία του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο αδελφός του εξτρέμ της ΑΕΚ, Νόρντιν Άμραμπατ δεν έχει χάσει λεπτό από τα ματς της εθνικής του στο τουρνουά και με «κλειδί» τις φανταστικές εμφανίσεις του ετοιμάζεται για μεγάλη μεταγραφή.

Το καλοκαίρι ο 26χρονος χαφ της Φιορεντίνα έφτασε κοντά στην Τότεναμ αλλά το «deal» ανάμεσα στα δυο κλαμπ δεν έκλεισε. Οι Σπερς αναμένεται να επανέλθουν τον Ιανουάριο αλλά θα έχουν δυνατό ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με το «Foot Mercato» για τον Μαροκινό μέσο ενδιαφέρεται τόσο η Ίντερ όσο και η Λίβερπουλ. Ο μάνατζερ του Σοφιάν Άμραμπατ είχε συνάντηση με τον Γιούργκεν Κλοπ πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο κύλησε καλά και θα υπάρξει νέο ραντεβού μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στο τουρνουά.

Σε συλλογικό επίπεδο ο Άμραμπατ μετράει 20 εμφανίσεις με τη Φιορεντίνα στο πρώτο μισό της σεζόν. Το συμβόλαιο του με τους Βιόλα ολοκληρώνεται το 2024 και υπάρχει οψιόν επέκτασης για ακόμα ένα χρόνο.

🚨Liverpool manager Jürgen Klopp met with the entourage of Fiorentina's Sofyan Amrabat (26) before the World Cup. Another meeting is scheduled after the tournament, with Tottenham and Inter Milan also interested in the Moroccan midfielder. (FM)https://t.co/EybssJxPRl