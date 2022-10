Η Γουλβς συζήτησε και με τον Πέτερ Μποζ για την θέση του ανθρώπου που θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της ομάδας, όπως αποκάλυψε γερμανός δημοσιογράφος.

Ο Κρίστιαν Φαλκ της Bild επιβεβαίωσε πως υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ της Γουλβς, που βρίσκεται εδώ και καιρό σε αναζήτηση προπονητή και συνεχίζει μετά την άρνηση του Λοπετέγκι, και του πρώην προπονητή της Λυών, Πέτερ Μποζ.

Ο Ολλανδός τεχνικός απολύθηκε από τον πάγκο της γαλλικής ομάδας τον Οκτώβριο, χωρίς να προλάβει να κλείσει ούτε έξι μήνες εκεί, λόγω της κακής συγκομιδής του στους πρώτους δέκα αγώνες του πρωταθλήματος, όπου είχε 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες, κερδίζοντας 1,4 βαθμούς ανά αγώνα.

Στον Μποζ αρέσει πολύ η προοπτική της Premier League, η οποία θα είναι η τέταρτη χώρα που προπονεί μετά την πατρίδα του, το Ισραήλ και την Γερμανία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να έχουμε ακόμη κάποιο στοιχείο για την έκβασή τους.

TRUE✅ There were talks between Peter Bosz and @Wolves. The Dutch Coach is very interested in the move to Premier League. Talks are ongoing