Οι οπαδοί της Έβερτον πήγαιναν στο γήπεδο για να δουν την ομάδα τους κι έκαναν στάση σε ξένο σπίτι για να παρακολουθήσουν τα τελευταία λεπτά του Άρσεναλ - Λίβερπουλ.

Η κόντρα μεταξύ της Λίβερπουλ και της Έβερτον είναι μία από τις μεγαλύτερες τόσο στην Αγγλία όσο και παγκοσμίως, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να περιμένουν δύο πράγματα κάθε Σαββατοκύριακο, να κερδίσει η ομάδα τους και να χάσει η «συμπολίτισσα».

Την Κυριακή (09/10) οπαδοί των «ζαχαρωτών», που κατευθύνονταν στο «Γούντισον Παρκ» για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ομάδας τους κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκαναν στάση σ' ένα σπίτι που βρήκαν στην διαδρομή κι έκατσαν να παρακολουθήσουν τα τελευταία λεπτά του αγώνα της Άρσεναλ με την Λίβερπουλ θέλοντας πιθανότατα να σιγουρευτούν για την ήττα του μεγάλου τους αντιπάλου.

Το στιγμιότυπο που γεννήθηκε και αποτυπώθηκε στην παρακάτω φωτογραφία είναι εκπληκτικό και δείγμα της τρέλας που υπάρχει γι' αυτή την αντιζηλία, αφού φαίνονται περισσότερα από 20 άτομα που προσπαθούν να δουν μέσα απ' ένα ανοιχτό παράθυρο.

Δείτε το απίστευτο αυτό σκηνικό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

Everton fans close to Goodison Park watching Arsenal beat Liverpool outside someone’s house before they faced Man Utd. 📺 pic.twitter.com/XL4ejfZj7Y