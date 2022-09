Εβρά: «Όταν κερδίζεις είσαι Γάλλος, όταν χάνεις είσαι Σενεγαλέζος»

Ο Πατρίς Εβρά σε δηλώσεις του παραδέχθηκε πως αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω θα επέλεγε να αγωνιστεί στην εθνική της Σενεγάλης και όχι της Γαλλίας λόγω των συμπεριφορών που δέχθηκε.

Ο Γάλλος αριστερός μπακ στα πλαίσια ενός ταξιδιού που έκανε στην Γκάνα (συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της χώρας, Νάνα Ακούφο-Άντο, μίλησε για το πόσο έχει μετανιώσει την απόφασή του να επιλέξει να εκπροσωπήσει την εθνική Γαλλίας από εκείνη της πατρίδας του, Σενεγάλης.

«Αν μπορούσα να πάω πίσω, θα επέλεγα να εκπροσωπήσω την εθνική ομάδα της Σενεγάλης αντί της Γαλλίας. Όταν ήμουν νέος, οι γονείς μου μου έδωσαν την ευκαιρία να επιλέξω την εθνική μου ομάδα. Επειδή γεννήθηκα στην Γαλλία, επέλεξα την Γαλλία. Αλλά πολύ αργότερα κατάλαβα πως η επιλογή μου να επιλέξω την χώρα μου ήταν πολιτική. Ένα από τα πιο επίπονα μαθήματα που έμαθα με την επιλογή αυτή είναι πως όταν παίζεις και κερδίζεις, είσαι Γάλλος. Όταν η ομάδα χάνει, εσύ θεωρείσαι Σενεγαλέζος».

If I could go back in time, I'll choose to represent...Senegal, instead of France. I was born in Dakar but grew up in France...when you play good and win, you're French; when the team lose, you are singled out as Senegalese."



Patrice Evra, speaking in 🇬🇭 Ghana yesterday. pic.twitter.com/f4ayf7kkCD