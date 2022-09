Η Γουλβς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με ένα επιβλητικό βίντεο με λύκους και αλυσίδες, με τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Ισπανό να παραδέχεται ότι τρομοκρατήθηκε στα γυρίσματα.

Η Γουλβς ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε προκύψει με την έκδοση της άδειας εργασίας του Ντιέγκο Κόστα και τον ανακοίνωσαν με απόλυτα... Diego Costa style! Ο Κόστα κρατούσε τρεις πραγματικούς λύκους με αλυσίδες και η λεζάντα στο κλιπ έγραφε: «Ο Ντιέγκο είναι λύκος»!

Ο πολιτογραφημένος Ισπανός επιθετικός επέστρεψε λοιπόν στο πρωτάθλημα που διακρίθηκε, την Premier League με την περιπέτεια του γυρίσματος της ανακοίνωσής του, να του μένει αξέχαστη αφού όπως παραδέχτηκε τρομοκρατήθηκε με τα άγρια ζώα.

«Φοβήθηκα μέχρι θανάτου», είπε στην ιστοσελίδα του συλλόγου. «Κρατώντας αυτή την αλυσίδα συνέχισα να σκεφτόμουν: «Κι αν αυτός ο λύκος σκεφτεί να πηδήξει πάνω μου; Επειδή η κυρία που τους εκπαίδευε συνέχισε να τους καλεί, τους ζήτησε να κινηθούν λίγο και ο σκύλος, οι λύκοι δεν έκαναν τίποτα. Φοβήθηκα λίγο. Αυτοί ήταν λύκοι, όχι σκύλοι. Ήταν μια cool εμπειρία αλλά όχι πολύ άνετη. Έχω πέντε σκυλιά, αλλά δεν είναι λύκοι!».

Diego Costa admits he was afraid filming his Wolves announcement 😅🐺 pic.twitter.com/0I7WkR7YSG