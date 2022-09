Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συμπεριφέρεται σαν μην γνωρίζει ότι είναι ο απόλυτος σταρ στην γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ και δεν διστάζει ν' απαντήσει σε οπαδούς της Γιουνάιτεντ που τον αντικρίζουν στο δρόμο και του ζητούν να παίξει στην ομάδα του Τεν Χαγκ!

Ο Νορβηγός στράικερ σαν να είναι ένας απλός πολίτης στο Μάντσεστερ κυκλοφορεί στους δρόμους και κάνει αμέριμνος τις βόλτες του, με τον κόσμο φυσικά να γυρίζει το βλέμμα μόλις καταλαβαίνει ότι είναι ο άνθρωπος που έχει ξετινάξει τα αντίπαλα δίχτυα στην Premier και το Champions League.

Οπαδοί της Γιουνάιτεντ τον κατάλαβαν κι άρχισαν να του λένε ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της πόλης, με τον Χάαλαντ να μη σταματάει το βήμα του και με απόλυτη χαλαρότητα να τους απαντάει πως ξέρει ότι τον αγαπούν στη Σίτι, χαμογελώντας όταν του ζήτησαν να σκεφτεί να παίξει για τους «κόκκινους διαβόλους»!

Δείτε το βίντεο:

Man United fans spotted Haaland out for a stroll in Manchester 😂



(via danielfitton/TT) pic.twitter.com/vKDYn0KayL