Το γραφειοκρατικό κόλλημα με την άδεια εργασίας του Ντιέγκο Κόστα ξεπεράστηκε, καθώς έγινε δεκτή η έφεση της Γουλβς και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Λυκούς.

Ανατροπή στην υπόθεση Ντιέγκο Κόστα! Η αίτηση του 33χρονου διεθνή Ισπανού σέντερ φορ για άδεια εργασίας, ώστε να υπογράψει στη Γουλβς απορρίφθηκε, οι Λύκοι άσκησαν έφεση και εν τέλει δικαιώθηκαν.

Contract until June 2023 for Diego Costa, deal now depends on medical tests scheduled on Thursday. 🚨🟠 #WWFC



Wolves are waiting for this final step then they will replace Kalajdzic after ACL injury with Diego Costa’s PL return. ⤵️ https://t.co/QOHOLgOHR2