Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς των Έβερτον και Λίβερπουλ, οι οποίοι ξέχασαν για λίγο τη μεταξύ τους κόντρα και ένωσαν τις φωνές τους στο «Γκούντισον Παρκ» για την αδικοχαμένη Ολίβια.

Λίβερπουλ και Έβερτον άφησαν για λίγο στην άκρη τη μεταξύ τους διχόνοια και στάθηκαν πλάι πλάι για να αποτίσουν φόρο τιμής στην 9χρονη Olivia Pratt-Korbel, η οποία δολοφονήθηκε στην πόλη του Λίβερπουλ πριν από μερικές εβδομάδες όταν ένοπλοι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι της και την πυροβόλησαν.

Στο 9΄του ντέρμπι στο «Γκούντισον Παρκ» τα μάτριξ έδειξαν μια φωτογραφία του αδικοχαμένου κοριτσιού, με τους οπαδούς και των δυο ομάδων να σηκώνονται από τις θέσεις τους και να χαρίζουν ένα καθολικό χειροκρότημα.

«Αρκετά! Η πόλη μας είναι ενωμένη» έγραφε χαρακτηριστικά ένα πανό στις κερκίδες «ντυμένο» με τα χρώματα των Έβερτον και Λίβερπουλ, σε ένα ντέρμπι που για πρώτη φορά εδώ και χρόνια χαρακτηρίστηκε από ενότητα και αγάπη παρά από μίσος και κόντρα.

