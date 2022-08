Έχοντας επιστρέψει πλέον στη δράση, περίπου έναν χρόνο μετά την ανακοπή που είχε υποστεί τον Νοέμβρη του 2021, ο Γουάικ δείχνει στον κόσμο τον εσωτερικό απινιδωτή, θυμάται πότε σταμάτησε η καρδιά του και την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια επαναφοράς.

Ο Τσάρλι Γουάικ πατάει ξανά στο χορτάρι, δίχως να φοβάται και γνωρίζοντας πως ήταν πολύ τυχερός που βρίσκεται ακόμα εν ζωή. Μόλις μερικούς μήνες μετά το σοκαριστικό απόγευμα όπου ο Κρίστιαν Έρικσεν είχε καταρρεύσει στο Euro του περασμένου καλοκαιριού, ο Γουάικ υπέστη ανακοπή καρδιάς σε προπόνηση της Γουίγκαν!

«Νόμιζα ότι ερχόταν να μου πει ότι έπαθε τράβηγμα ή ότι είχε ενοχλήσεις και ξαφνικά κατέρρευσε...» είπε ο προπονητής του για την ημέρα που τον είδε να «σβήνει» μπροστά του.

«Πήγαινα προς το μέρος του να του πω ότι δεν ένιωθα καλά και το αμέσως επόμενο που θυμάμαι είναι ν' ανοίγω τα μάτια μου και να βλέπω άτομα από πάνω μου...» σχολιάζει ο Γουάικ.

Ο ποδοσφαιριστής παραδέχεται ότι 5-6 εβδομάδες πριν από το καρδιακό είχε ενδείξεις με έντονη ζάλη σε παιχνίδι, είχε προθυμοποιηθεί να υπογράψει χαρτί για ν' αναλάβει όλη την ευθύνη αν του συνέβαινε κάτι στο γήπεδο, ενώ, τον Μάρτιο του 2022, είχε αισθανθεί τον χειρότερο πόνο της ζωής του.

Έχοντας βάλει εσωτερινό απινιδωτή (όπως έχει και ο Κρίστιαν Έρικσεν πλέον), ο Γουάικ θυμάται ότι έκανε χαλαρή προπόνηση, άρχισε ξανά να ζαλίζεται και ενεργοποιήθηκε το μηχάνημα που έχει στο στήθος του για να στείλει σοκ προς την καρδιά του και να τον τραντάξει από τον πόνο. «Δεν θέλω να ξανασυμβεί αυτό και λυπάμαι που το είδαν οι συμπαίκτες μου...» είπε.

Πλέον, έχει επιστρέψει και έπαιξε για πρώτη φορά στο ματς με την Μπέρμιγχαμ, όπου αγωνίστηκε για 20 λεπτά...

"It was the worst pain I have ever been in - it was so traumatic...it was a shame for my teammates who had to see it all again."



Charlie Wyke's return was put on hold in March when his defibrillator activated itself in training. pic.twitter.com/zweXwStOWB