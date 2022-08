Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ομάδων του εξωτερικού αυτό το καλοκαίρι, μεταξύ των οποίων και ομάδων της Premier League.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε μία εξαιρετική σεζόν πέρυσι στην Σκωτία σημειώνοντας 17 γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε 29 παιχνίδια και γι' αυτό το φετινό καλοκαίρι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Μάλιστα μεταξύ αυτών βρίσκονται και ομάδες της Premier League, όμως η Σέλτικ, με την οποία ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, δεν έχει απολύτως κανέναν σκοπό να τον πουλήσει. Όμως, και ο 27χρονος φορ είναι πολύ χαρούμενος στην Σκωτία, αφού βρίσκεται σε μία μεγάλη ομάδα στην οποία νιώθει σημαντικός κι έτσι δεν σκέφτεται να φύγει αυτή τη στιγμή.

Φέτος, έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια και έχει ήδη πετύχει ένα γκολ.

There were clubs interested in Georgios Giakoumakis as he's doing great with Celtic, also approached by Premier League clubs in the last few days. Celtic have absolutely no intention to sell him: untouchable. 🟢🇬🇷 #Celtic



He's key player - also, Giakoumakis is happy at Celtic.