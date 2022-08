Μεταγραφών συνέχεια στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ολοκλήρωσε το deal με την Άντερλεχτ για την απόκτηση του 21χρονου αριστερού μπακ, Σέρχιο Γκόμεθ, έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακάθεκτη συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία πέρα από τους Χάαλαντ, Άλβαρες και Φίλιπς ετοιμάζεται πλέον να ολοκληρώσει και την προσθήκη του 21χρονου αριστερού μπακ, Σέρχιο Γκόμεθ!

Μετά την αποχώρηση του Ζιντσένκο για την Άρσεναλ και την... κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τον Κουκουρέγια, οι Πολίτες βρίσκονταν σε αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Ουκρανού και τελικά αποφάσισαν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο αίμα.

Σύμφωνα με τον καθόλα έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Άγγλοι κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με την Άντερλεχτ για τον νεαρό Ισπανό έναντι ενός ποσού κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Μια επιλογή που προκρίθηκε και βάσει της ευελιξίας της, καθώς ο Σέρχιο Γκόμεθ πέρα από αριστερό μπακ μπορεί να πάρει όλα τη γραμμή, αγωνιζόμενος τόσο ως μέσος όσο και ως αριστερός εξτρέμ.

Την περσινή περίοδο ο 21χρονος Ισπανός που στο παρελθόν έχει περάσει από Ντόρτμουντ και Ουέσκα κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές με την ομάδα της Άντερλεχτ, σημειώνοντας 7 γκολ και 15 ασίστ.

Excl: Sergio Gómez to Manchester City, here we go! Verbal agreement reached with Anderlecht. Fee will be more than €10m, closer to €15m - to be signed soon. 🚨🔵 #MCFC



Sergio has good chances to be part of City team - otherwise, he will be loaned out to La Liga side Girona. pic.twitter.com/HHG1GvIOpL