Επιστροφή στην Αγγλία και την Premier League έπειτα από τέσσερα χρόνια για τον Ζοέλ Ρόμπλες που θα ενισχύσει τη θέση στα γκολπόστ της Λιντς μετά την ελεύθερη μεταγραφή του στα «παγώνια».

Ο Ισπανός τερματοφύλακας το 2013 είχε στεφθεί Κυπελλούχος Αγγλίας με τη φανέλα της Γουίγκαν στην εξάμηνη θητεία του εκεί με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης, προτού το καλοκαίρι του ίδιου έτους μετακομίσει με κανονική μεταγραφή στην Έβερτον.

Στα «ζαχαρωτά» παρέμεινε μέχρι το 2018, επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Μπέτις, έμεινε ελεύθερος από εκεί και τώρα τον απέκτησε για έναν χρόνο η Λιντς προκειμένου να προσφέρει ανταγωνισμό στους Μελιέ και Κλάεσον.

✍️ #LUFC is pleased to announce the signing of goalkeeper Joel Robles