Η Τσέλσι τον ξεφορτώνεται και η Λειψία που τον εμπιστεύεται, κάνει τον Τίμο Βέρνερ ξανά δικό της με κανονική μεταγραφή κι όχι με δανεισμό!

Ο Γερμανός επιθετικός των «μπλε» στα δυο χρόνια παρουσίας του στο Λονδίνο δεν κατάφερε να δικαιώσει τον αγγλικό σύλλογο για την επιλογή που έκανε να στηριχθεί πάνω του για τη γραμμή κρούσης.

Ο Βέρνερ δεν βρήκε ποτέ τον εξαιρετικό εαυτό που παρουσίαζε στην πατρίδα του, ήταν αναιμικός, πανηγύρισε μεν το Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ωστόσο, η ιστορία του με τη μπλε φανέλα ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, το φετινό καλοκαίρι.

Η Λειψία με την έναρξη της νέας εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρώσει την επαναφορά του ποδοσφαιριστή που από το 2016 μέχρι και το 2020 είχε πετύχει 90 τέρματα σε 156 ματς.

🚨 BREAKING: RB Leipzig are set to sign @TimoWerner on a permanent basis, sources in Germany confirm 🐂 pic.twitter.com/KRho3mTYea