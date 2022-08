Ο Μίτροβιτς... καταβρόχθισε τον Αλεξάντερ Άρνολντ στον αέρα και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 1-0 για τη Φούλαμ κόντρα στη Λίβερπουλ (32΄).

Η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα μπήκε με κέφια στην πρεμιέρα της στην Premier League απέναντι στη Λίβερπουλ και ευτύχησε να ανοίξει το σκορ με τον... συνήθη ύποπτο, Αλεξάνταρ Μίτροβιτς.

Έπειτα από σέντρα του Τετέ, ο Σέρβος επιθετικός νίκησε κατά κράτος τον Άρνολντ στην εναέρια μονομαχία και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 1-0 των Λονδρέζων στο 32΄.

Aleksandar Mitrovic scores the opening goal of the game#Fulham [1] - 0 Liverpool#FULLIV | #FFC

