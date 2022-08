Το νέο πρωτάθλημα της Αγγλίας περιλαμβάνει τις σύντομες δηλώσεις των προπονητών στο ημίχρονο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά την Παρασκευή στο 2-0 της Άρσεναλ επί της Κρίσταλ Πάλας.

Το deal των τηλεοπτικών δικαιωμάτων φέρνει πλέον στην Premier League και τα flash-interviews στην ανάπαυλα των αγώνων, με τον Πατρίκ Βιεϊρά να γίνεται ο πρώτος που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.

Ο Γάλλος τεχνικός των «αετών» δέχθηκε τη μια ερώτηση του ρεπόρτερ λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου μέρους στο Selhurst Park και ανέφερε ότι:

«Απογοητευτήκαμε με το γκολ που δεχθήκαμε, αλλά ολοκληρώσαμε θετικά το πρώτο ημίχρονο και στόχος είναι να μπούμε με τον ίδιο ρυθμό στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο».

🎙 Patrick Vieira made history giving the first half-time interview of the Premier League season against Arsenal pic.twitter.com/pZL4n0Lvj8