Για πέμπτη διαδοχική χρονιά ο Γκάρι Λίνεκερ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος «αστέρας» που εργάζεται στο BBC με τις απολαβές του να ανέρχονται στις 1,35 εκατομμύρια λίρες.

Ο Γκάρι Λίνεκερ το 1994 κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, μετά την περιπέτεια του στην Ιαπωνία για λογαριασμό της Ναγκόγια Γκράμπους. Ο πρώην διεθνής Άγγλος σέντερ φορ μετά από μια εξαιρετική καριέρα με τις φανέλες των Λέστερ, Έβερτον, Μπαρτσελόνα και Τότεναμ αποσύρθηκε και έπρεπε να βρει το εππαγγελματικό του μέλλον.

Το 1999 έκανε το βήμα να βγει στην τηλεόραση σαν παρουσιαστής της αθλητικής εκπομπής του BBC, «Match of the Day» και βρήκε την... Ιθάκη του, καθώς παραμένει στο συγκεκριμένο δίκτυο και στην εν λόγω εκπομπή μέχρι και σήμερα.

Με 23 χρόνια «υπηρεσίας» στο δημοφιλές βρετανικό ΜΜΕ ο πάλαι ποτέ γκολτζής των «Λιονταριών» είναι μια από τις σημαίες του σταθμού και για πέμπτη διαδοχική χρονιά είναι και ο πλέον ακριβοπληρωμένος «σταρ» τους. Ο 61χρονος πια Λίνεκερ για τη σεζόν 2021/22 εισέπραξε ένα ποσό της τάξεως των 1,35 εκατομμυρίων λιρών, 10.000 λιγότερες από την προηγούμενη σεζόν. Την περίοδο 2017/18, όπου ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της λίστας των ακριβοπληρωμένων έπαιρνε 1,75 εκατομμύρια όμως εθελοντικά πρότεινε μείωση στον μισθό του.

Ο Λίνεκερ είναι ο μοναδικός επταψήφιος της λίστας, καθώς η δεύτερη Ζόε Μπολ αμείβεται με 980.000. Τρίτος στη λίστα είναι ο θρύλος της Νιούκαστλ και επίσης παλαίμαχος διεθνής Άγγλος σέντερ φορ, Άλαν Σίρερ, με απολαβές κοντά τις 450.000 λίρες.



Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι εργαζόμενοι του BBC:

