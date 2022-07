Οι ανεμβολίαστοι παίκτες της Premier League δυσκολεύονται να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους καθώς οι ομάδες σε όλη την Ευρώπη παραμένουν απρόθυμες να τους υπογράψουν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph οι σύλλογοι εξακολουθούν να φοβούνται την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού. Στο γαλλικό και το ιταλικό πρωτάθλημα οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19 έγιναν υποχρεωτικοί για τους παίκτες.

Μια πηγή αποκάλυψε ότι μόλις γίνει γνωστό ότι ένας παίκτης δεν έχει ακόμη εμβολιαστεί, «τα τηλεφωνήματα σταματούν αμέσως». Η Τσέλσι ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι Ν'Γκολο Καντέ και Ρούμπεν Λόφτους - Τσικ έμειναν εκτός αποστολής για την pre-season περιοδεία του συλλόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του καθεστώτος εμβολιασμού τους.

Chelsea have confirmed N’Golo Kante and Ruben Loftus-Cheek will not travel on the club's pre-season tour of the USA due to their Covid vaccination status.