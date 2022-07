Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Telegraph διεθνής ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Premier League και η ομάδα του είναι στο Μουντιάλ συνελήφθη στο Βόρειο Λονδίνο, καθώς κατηγορείται για βιασμό.

H Telegraph έριξε «βόμβα» στην Premier League! Σύμφωνα με δημοσίευμα των Βρετανών γνωστός ποδοσφαιριστής ομάδας του κορυφαίου ποδοσφαρικού πρωταθλήματος του κόσμου συνελήφθη τo πρωί της Δευτέρας (4/7), στο Βόρειο Λονδίνο με την κατηγορία του βιασμού με θύμα μια 20χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα το περιστατικό διεξήχθη τον προηγούμενο μήνα.

Ο κατηγορούμενος δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ποδοσφαιριστής είναι κοντά στα 30 του χρόνια και είναι διεθνής σε εθνική ομάδα που έχει προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

«Στις 4 Ιουλίου έγινε καταγγελία για βιασμό γυναίκας που έλαβε χώρα τον Ιούνιο. Ο άντρας συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού», αναφέρει η ανακοίνωση των Αρχών.

