O Ραχίμ Στέρλινγκ είναι στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Τσέλσι, όμως δεν είναι ο μόνος παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι που ενδιαφέρει τους «Μπλε», καθώς στο «στόχαστρο» βρίσκονται οι Ολεκσάντρ Ζιντσένκο και Νέιθαν Άκε.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ είναι ο εξτρέμ που θέλει ο Τόμας Τούχελ για να ενισχύσει το ρόστερ της Τσέλσι ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Ο Τοντ Μπόελι είναι πρόθυμος να ικανοποιήσει την επιθυμία του προπονητή της νέας του ομάδας και μάλιστα έχει ως στόχο να κλείσει τη μεταγραφή του διεθνή Άγγλου εξτρέμ μέσα στην εβδομάδα. Σύμφωνα με τη «Daily Mail» ο βραχύσωμος Βρετανός ακραίος επιθετικός δεν είναι ο μοναδικός παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι που εξετάζουν οι Λονδρέζοι, καθώς στη μεταγραφική λίστα βρίσκονται ο διεθνής Ουκρανός αριστερός μπακ, Ολεκσάντρ Ζιντσένκο και ο... παλιός φίλος των «Μπλε» Νέιθαν Άκε.

Αμφότεροι οι διεθνείς αμυντικοί δεν βρίσκονται στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα για την ερχόμενη σεζόν και η Τσέλσι θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να τους αποκτήσει. Μετά τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Μαρκ Κουκουρέγια από τη Μπράιτον ο Ζιντσένκο «περισσεύει» για το αριστερό άκρο της άμυνας. Από την άλλη ο Άκε ήταν από την προηγούμενη σεζόν τέταρτος στην ιεραρχία των στόπερ και προτιμάει να πάει σε μια ομάδα που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και η πρώην ομάδα του μπορεί να του το προσφέρει. Θυμίζουμε πως ο Ολλανδός αριστεροπόδαρος στόπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της Τσέλσι και με την πρώτη ομάδα μετράει 17 συμμετοχές.

Την προηγούμενη σεζόν ο Ζιντσένκο μέτρησε 1.845 αγωνιστικά λεπτά σε 28 συμμετοχές και μοίρασε πέντε ασίστ. Από την πλευρά του ο Άκε έπαιξε 27 παιχνίδια και σκόραρε τρεις φορές σε 1.739 λεπτά.

