Ο Πάμπλο Ερνάντεθ έδωσε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας και 250 οπαδοί της Λιντς ταξίδεψαν από την Αγγλία για να τον τιμήσουν.

Το Σάββατο (28/5) ο Πάμπλο Ερνάντεθ έδωσε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, καθώς αγωνίστηκε για λογαριασμό της Καστεγιόν κόντρα στην Κορνελά για την τελευταία αγωνιστική της τρίτης κατηγορίας της Ισπανίας. Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός είπε αντίο στο ποδόσρφαιρο, κάτω από έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, μπροστά σε 250 οπαδούς της αγαπημένης του Λιντς που ταξίδεψαν από την Αγγλία για να τον τιμήσουν. Ο Ισπανός έπαιξε πέντε σεζόν στα «Παγώνια», κατέγραψε 175 συμμετοχές, με 36 γκολ και 41 ασίστ σε 12.704 αγωνιστικά λεπτά.

@TheSquareBall Leeds fans saying goodbye to Pablo after his last ever game 🥰 pic.twitter.com/TkZ27xCiPa

Thank you Leeds! So much to learn from you. 💛💙 #untilwemeetagain https://t.co/uAePZrCEyd