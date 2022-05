Ο Ραφίνια της Λιντς διέσχισε όλο το γήπεδο γονατιστός (vids)

O Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός φαίνεται πως εκπλήρωσε μία υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό του, μετά την παραμονή της ομάδας του στην Premier League.

Την παραμονή της στην κατηγορία εξασφάλισε απόψε (22/5) η Λιντς, χάρις στο 2-1 που επικράτησε της Μπρέντφορντ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ραφίνια προχώρησε σε μία κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ διέσχισε γονατιστός τον αγωνιστικό χώρο από τη μία άκρη στην άλλη και στο τέλος φίλησε το χορτάρι!

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός (11 γκολ/3 ασίστ φέτος στην Premier League) των «παγονιών» προφανώς και εκπλήρωσε έτσι κάποια υπόσχεση που είχε δώσει στον εαυτό του.

Raphinha walking the length of the pitch on his knees after Leeds United's win over Brentford ⚽ pic.twitter.com/UmXN1HDLtv