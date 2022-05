Ο Ριτσάρλισον μετά το τέλος του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, ξέσπασε και εξαπέλυσε επίθεση στον Τζέιμι Κάραχερ για την κριτική που ασκεί ο «θρύλος» της Λίβερπουλ στον ίδιο αλλά και την Έβερτον.

Η Έβερτον με σπουδαίο τρόπο εξασφάλισε τη νίκη-μαθηματική παραμονή στην Premier League, γυρίζοντας το ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Γκούντισον Παρκ» και έστησαν κανονικό πάρτι στο χορτάρι! Φυσικά δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, καθώς οπαδός της Έβερτον άρχισε να βιντεοσκοπεί τον Βιεϊρά και να τον προκαλεί συνεχώς, με τον κόουτς της Πάλας αρχικά να μην αντιδρά, αλλά κάποια στιγμή να χάνει εντελώς την ψυχραιμία του.

Οσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ένας από τους πρωταγωνιστές των «ζαχαρωτών» ήταν ο Ριτσάρλισον, ο οποίος ήταν αυτός που ισοφάρισε για την ομάδα του, λίγα λεπτά προτού γίνει η ολική ανατροπή στο ματς. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός μετά το τέλος του αγώνα, ξέσπασε και εξαπέλυσε επίθεση στον Τζέιμι Κάραχερ για την κριτική που ασκεί ο «θρύλος» της Λίβερπουλ στον ίδιο αλλά και την Έβερτον.

«Κάραχερ πλύνε το στόμα σου πριν μιλήσεις για μένα και την Έβερτον. Δεν σε σέβομαι...», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό το λογαριασμό στο Twitter ο Ριτσάρλισον.

@Carra23 wash your mouth before you talk about me and everton and I don't respect you 💩