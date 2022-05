Ο Μπρένταν Ρότζερς άφησε στον πάγκο της Λέστερ τον Κάσπερ Σμάιχελ στον αγώνα με τη Γουότφορντ και «έσπασε» το σερί συμμετοχών στη βασική ενδεκάδα που έτρεχε ο Δανός από το 2018.

Στις 149 συμμετοχές σταμάτησε το σερί του Κάσπερ Σμάιχελ στις βασικές εμφανίσεις στην Premier League. O Mπρένταν Ρότζερς επέλεξε να ξεκουράσει τον Δανό τερματοφύλακα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την υποβιβασμένη Γουότφορντ και έδωσε την ευκαιρία στον Ουαλό, Ντάνι Γουόρντ. Ο διεθνής κίπερ των «Αλεπούδων» έτρεχε το σερί του από τον Μάιο του 2018 και είναι το έκτο στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο τελευταίος «πορτιέρε» που είχε αγωνιστεί βασικό στην Premier League για τη Λέστερ πριν το σερί του Σμάιχελ ήταν ο Έλτιν Γιακούποβιτς.

149 - Kasper Schmeichel's run of 149 consecutive starts in the Premier League ends today, the sixth-longest ever such run in the competition. Danny Ward is the first keeper other than Schmeichel to start a league match for @LCFC since Eldin Jakupovic in May 2018. Relinquished. pic.twitter.com/giEz3L1j5L