Η Γουότφορντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 39χρονου, Ρομπ Έντουαρντς, για τον πάγκο της ομάδας, ο οποίος στο παρελθόν είχε βρεθεί στο τεχνικό τιμ της Γουλβς.

Ο Ρόι Χόντγκσον θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της Γουότφορντ και οι Σφήκες ολοκλήρωσαν ήδη της διαδικασίες για την αντικατάστασή του.

Όπως έγινε γνωστό και επίσημα, από τη νέα αγωνιστική περίοδο στον πάγκο της ομάδας θα κάθεται ο 39χρονος Ρομπ Έντουαρντς, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από την Φόρεστ Γκριν Ρόβερς της τέταρτης κατηγορίας προκειμένου να αναλάβει σε μερικούς μήνες το τιμόνι της (υποβιβασμένης) Γουότφορντ και να την επαναφέρει στα σαλόνια της Premier League.

Ο Έντουαρντς ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2016 στο τεχνικό τικ της Γουλβς, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τους πάγκους της U16 της εθνικής Αγγλίας, αλλά και της Φόρεστ Γκριν Φόρεστ που τη φετινή περίοδο τερμάτισε στην πρώτη θέση της League Two.

