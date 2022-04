Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ, Δημήτρης Γιαννούλης θα ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα της Νόριτς κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ (17:00, Cosmote Sport 4HD) για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Με βασικό τον Δημήτρη Γιαννούλη θα ξεκινήσει η Νόριτς στην αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Premier League (17:00, Cosmote Sport 4HD). Ο διεθνής Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας θα καλύψει την αριστερή πλευρά της τετράδας της άμυνας των «Καναρινιών» στο 4-2-3-1 του Ντιν Σμιθ. Στον πάγκο βρίσκεται ο νεαρός ακραίος επιθετικός, Χρήστος Τζόλης.

O Γιαννούλης μετράει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 17 συμμετοχές, εκ των οποίων στις 13 αγωνίστηκε στην Premier League και έχει μία ασίστ σε αθροιστικά 955 αγωνιστικά λεπτά.

Η ενδεκάδα της Νόριτς: Κρουλ, Μπίραμ, Χάνλι, Γκίμπσον, Γιαννούλης, Νόρμαν, Μακλίν, Λες-Μελού, Πούκι, Ράσιτσα, Ντόουγελ.

Στον πάγκο για την Νόριτς βρίσκονται: Γκαν, Ζίμερμαν, Άαρονς, Γκίλμουρ, Σέρενσεν, Ραπ, Τζόλης, Ρόου, Πλακέτα.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ No changes to the starting XI

▪️ Gilmour and Płacheta return to squad

▪️ Williams and Springett make way#NCFC | #MUNNOR pic.twitter.com/xW9egf02mP