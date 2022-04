Μια κατάσταση που δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να περιμένει αντίκρισε τις πρώτες μέρες της θητείας του στη Λιντς ο Τζέσι Μαρτς, με παίκτες σωματικά, πνευματικά και ψυχολογικά εξαντλημένους από τις μεθόδους του Μπιέλσα!

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα μπορεί να έχει τη δική του τρέλα και να ξυπνάει ακόμα και το χάραμα για να σκεφτεί την τακτική που θ' ακολουθήσει η ομάδα του στο κάθε επόμενο ματς, όμως, φαίνεται πως έφτασε σε ένα σημείο στην Λιντς που δεν γινόταν άλλον να εφαρμόσει τα δικά του «θέλω».

Ναι μεν την περασμένη σεζόν ο κόσμος απήλαυσε τα «παγώνια», όμως, φέτος η ομάδα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο.

Και τώρα, ο Τζέσι Μαρτς αποκαλύπτει ότι: «Βρήκα μια ομάδα που από τις προπονήσεις ήταν εξαντλημένη.

Οι παίκτες ήταν σε πολύ κακό σημείο αγωνιστικά, σωματικά, πνευματικά και ψυχολογικά και δεν μπορούσαν ν' ανακάμψουν από βδομάδα σε βδομάδα για να παίξουν όπως θα θέλαμε.

Κι εγώ είμαι προπονητής που φημίζομαι για την σημασία που δίνω στη φυσική κατάσταση και τα τρεξίματα, αλλά θέλω να έχουν υγεία οι παίκτες και να είναι δυνατοί σε κάθε τομέα.

Στα πρώτα παιχνίδια μου εδώ τους έβλεπα από το 15ο λεπτό να έχουν τερματίσει, φαινόταν και από τα πρόσωπά τους».

👀 “The #LUFC injury issues had a lot to do with the training methodologies.”



🥵 “These players were over-trained!”



🧠 “Which led to a physically, mentally, psychologically, emotionally difficult place.”

@JesseMarsch hints that Marcelo Bielsa worked his players too hard. 🔥 pic.twitter.com/YG5n45HFTA