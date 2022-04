Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και πάλι η Μάντσεστερ Σίτι μετά τα νέα απόρρητα έγγραφα που δημοσίευσε το «Spiegel», το οποίο είχε οδηγήσει την UEFA να επιβάλει διετή αποκλεισμό στους Πολίτες το 2020, ποινή που, όμως, δεν τελεσιδίκησε.

«Συναγερμός» ηχεί ξανά στην ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι, μετά το νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Spiegel» που φέρνει στην επιφάνεια απόρρητα έγγραφα, αποδεικνύοντας οικονομικές παρατυπίες των Πολιτών και κρατική χρηματοδότηση από τα Εμιράτα!

Το γερμανικό Μέσο είχε βγάλει στο φως μέσω των Football Leaks τα έγγραφα που οδήγησαν την UEFA να καταδικάσουν τη Σίτι σε διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την άνοιξη του 2020, αποκλεισμός ο οποίος δεν τελεσιδίκησε ποτέ. Αυτή τη φορά, επικαλούμενο την ίδια πηγή, εντόπισε σύνδεση της μητρικής εταιρείας «Abu Dhabi United Group Investment & Development (ADUG)» που ανήκει στον Σεΐχη Μανσούρ με κυβερνητικό όμιλο του Άμπου Ντάμπι.

Ο Μανσούρ έχει παρουσιάσει την «ADUG» ως ιδιωτική εταιρεία, ανεξάρτητη από το κρατικό χρήμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η εταιρεία αυτή αποτελούσε την ιδιοκτήτρια της Μάντσεστερ Σίτι από το 2008 μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι, όταν το κλαμπ μεταβιβάστηκε σε μία άλλη από τις εταιρείες που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Μανσούρ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «Spiegel» η κρατική συμβουλευτική εταιρεία «Executive Affairs Authority (EAA)» είναι εκείνη που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της «ADUG» και στην κεφαλή της βρίσκεται ο de facto πρωθυπουργός των ΗΑΕ και πρόεδρος της Σίτι, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ!

Ο τελευταίος φέρεται να επικύρωσε μεγάλες ροές χρημάτων από το κρατικό ταμείο, τα οποία κατέληξαν σε αυτό της Μάντσεστερ Σίτι. Γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το νομικό πλαίσιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός συλλόγου στην Αγγλία και την Ευρώπη, όπου οι σπόνσορες του κλαμπ απαγορεύεται ρητά να συνδέονται με κρατικούς φορείς. Ένας από τους λόγους, άλλωστε, που το PIF, το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας πέρασε από... κόσκινο μέχρι να επικυρωθεί ως ο νέος επενδυτής της Νιούκαστλ.

Η νέα αποκάλυψη συμπίπτει με μία ιδιαίτερα έντονη περίοδο για τους μεγαλοεπενδυτές στο αγγλικό ποδόσφαιρο, μετά τις κυρώσεις στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τις συνεχείς «φωνές» κατά των Σαουδαράβων και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπόκειται στο εν λόγω κράτος.

Ανάμεσα στα αποδεικτικά στοιχεία που παραθέτει το γερμανικό Μέσο, γίνεται λόγος και για άλλες οικονομικές παρατυπίες, όπως τα «τριγωνικά» deal για μεταγραφές με την εμπλοκή τρίτης πλευράς, την αθέμιτη πίεση σε παίκτες κάτω των 18 να υπογράψουν στο σύλλογο με χρηματικό αντάλλαγμα, καθώς και τη μυστική καταβολή αποζημίωσης στον Ρομπέρτο Μαντσίνι μέσω πλασματικής συμβουλευτικής εταιρείας, όταν απολύθηκε από το κλαμπ το 2013.

Όλες οι τακτικές αυτές προβάλλονται από το «Spiegel» ως μέσα για τον πολλαπλασιασμό των εσόδων και την παρουσίαση μειωμένων εξόδων, μέσα που έρχονται σε σύγκρουση με τους κανόνες του Financial Fair Play που ίσχυαν μέχρι και φέτος.

