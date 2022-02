«Αταλάντα και Σοσιεδάδ προσέγγισαν τη Νόριτς για τον Γιαννούλη»

Επαφές με τη Νόριτς φέρεται να έχουν ξεκινήσει Αταλάντα και Σοσιεδάδ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο 26χρονος Ελληνας διεθνής ακραίος μπακ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ντιν Σμιθ στα «καναρίνια» και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Norfolk Live», αναζητάει νέο σταθμό στην καριέρα του.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, Αταλάντα και Σοσιεδάδ έχουν προσεγγίσει ήδη τη Νόριτς για την απόκτηση του στο τέλος της σεζόν.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης δεσμεύεται με την αγγλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2024 και την τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει μόλις 11 συμμετοχές στην Premier League.

Η Νόριτς πάντως δεν φαίνεται να είναι αρνητική στην πώληση του από τη στιγμή που από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται ξανά στην Championship, αφού μόνο με ένα θαύμα μπορεί να ελπίζει για παραμονή στην Premier League, της οποίας είναι ουραγοί εδώ και καιρό.

