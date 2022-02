Φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Λιντς φέρεται να είναι ο Ερνέστο Βαλβέρδε, σύμφωνα με την «Telegraph».

Ο πρώην τεχνικός των Εσπανιόλ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ολυμπιακού, Βαλένθια, Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα παραμένει χωρίς ομάδα από τον Ιανουάριο του 2020 κι έπειτα που αποχώρησε από τoυς «μπλαουγκράνα» με τους οποίους κατέκτησε δυο πρωταθλήματα κι ένα κύπελλο.

Σύμφωνα όμως με τα όσα αναφέρει η «Telegraph», ο Βαλβέρδε δεν αποκλείεται να επιστρέψει σύντομα στους πάγκους, καθώς το όνομά του εξετάζεται σε σοβαρό βαθμό από τους ανθρώπους της Λιντς.

Κι αυτό διότι το μέλλον του Μαρσέλο Μπιέλσα παραμένει στον «αέρα» μιας και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν έχει συζητήσει ακόμα με τους ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Βέβαια, η υπόθεση του Ερνέστο Βαλβέρδε θα προχωρήσει αν κι εφόσον ο Μπιέλσα αποφασίσει οριστικά να μην βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τα «παγώνια».

